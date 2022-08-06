Başak Dizer'den yeni fotoğraf! Hamilelik kilolarından eser kalmadı
Nisan ayında bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tekne turuna çıkan çiftten Dizer, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı ve fit hali gözlerden kaçmadı...
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Çifti şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Başak Dizer, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tekne turuna çıkan Başak Dizer, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda doğum kilolarının gittiği görülen Dizer'in paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"MELEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçen günlerde oğlu Kurt Efe ve eşinin fotoğrafı ile Babalar Günü kutlaması yapmıştı. "Melekler günü kutlu olsun" diyen Başak Dizer'in paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.