Başak Dizer'den yeni fotoğraf! Hamilelik kilolarından eser kalmadı

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Çifti şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Başak Dizer, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tekne turuna çıkan Başak Dizer, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda doğum kilolarının gittiği görülen Dizer'in paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"MELEKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçen günlerde oğlu Kurt Efe ve eşinin fotoğrafı ile Babalar Günü kutlaması yapmıştı. "Melekler günü kutlu olsun" diyen Başak Dizer'in paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.