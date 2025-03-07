Başak Gümülcinelioğlu'ndan Bali tatili pozları
2022 yılında kendi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile dünya evine giren Başak Gümülcinelioğlu, tatil için Bali'ye gitti.
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Erkenci Kuş, Sipahi ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde rol alan Başak Gümülcinelioğlu 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturmuştu.
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Sevenleri ve ailesinin katıldığı törenle evlenen çift, yoğun iş temposundan dolayı balayına gidemedi.
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Bali'de romantik anlar yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Kusursuz fiziğiyle göz kamaştıran Başak Gümülcinelioğlu'nun bikinili pozları beğeni topladı.