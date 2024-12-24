Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Gizem Karaca anne oluyor
Evlendiğinden beri gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Gizem Karaca ilgili sevindiren bir haber geldi. Karaca’nın anne olmaya hazırlandığı iddia edildi.
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'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızını parlayan Gizem Karaca son olarak İran yapımları “Binbir Gece Masalları” ve “One Way Ticket” projelerinde oynamıştı. Bu sezon giden teklifleri ise kabul etmemişti.
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İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 7 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 32 yaşındaki Gizem Karaca'dan sevindiren bir haber geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca'nın şimdilerde kendisine gelen teklifleri reddetmesinin sebebi ise hamile olması.
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Ünlü oyuncunun bebek beklediği için oyunculuğa annelik molası verdiği ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun hamileliğinin ilk aylarında olduğu ve bebeğinin henüz cinsiyetinin belli olmadığı öğrenildi.