Bebek müjdesi! Ünlü oyuncu Gizem Karaca anne oluyor

'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızını parlayan Gizem Karaca son olarak İran yapımları “Binbir Gece Masalları” ve “One Way Ticket” projelerinde oynamıştı. Bu sezon giden teklifleri ise kabul etmemişti.