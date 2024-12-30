Bel fıtığı ameliyatı olan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım
Geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı olan Hazal Kaya, iyileşme süreciyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
2019 yılında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya önce Fikret Ali'yi sonra ise kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak anne olma sevincini yaşamıştı.
Hazal Kaya, 2008 yılından beri mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu.
Ünlü oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
"BEL FITIĞIMLA ANİ BİR ŞEKİLDE AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"
Kaya, "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu" ifadelerini kullanmıştı.
HAZAL KAYA: BURADAYIM!
Şimdilerde iyileşme sürecinde olan oyuncu, son paylaşımında ayna karşısına geçip, "Buradayım be buradayım!" notunu düştü.