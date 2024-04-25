Bella Hadid ablası Gigi'nin doğum gününü kutladı: En iyi arkadaşım
Model Gigi Hadid, 29'uncu yaşına girdi. Hadid'in doğum gününe özel, aynı zamanda meslektaşı olan kız kardeşi Bella Hadid'den duygusal bir paylaşımı geldi.
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Gigi Hadid 29. yaşına girdi.. Ve ona en güzel doğum günü mesajını yollayan da yıllardır en büyük destekçisi olan kız kardeşi Bella oldu.
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Ablası Gigi’den 2 yaş küçük olan 27 yaşındaki Bella Hadid milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabından bir dizi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak onun doğum gününü kutladı.
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Ablası Gigi’nin kendisini yeni doğmuşken kucağına aldığı da dahil olmak üzere çocukluk yıllarından birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraflarını paylaşan Bella Hadid, "En iyi arkadaşım” yazdı.
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Son olarak uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı ve Filistin yorumlarıyla gündeme gelen Bella Hadid'in dünyaca ünlü bir dergi için verdiği pozlar gündem olmuştu.