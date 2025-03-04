Bella Hadid'den Ramazan ayı mesajı: Tüm Müslüman dostlarıma...
Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı 'Ramazan' paylaşımıyla büyük beğeni topladı.
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Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid'in, sosyal konulara karşı oldukça duyarlı olduğunu neredeyse herkes biliyor.
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Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
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"RAMAZAN MÜBAREK OLSUN"
Bella Hadid, yaptığı paylaşımda; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun.
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