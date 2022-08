'Ben böyleyim': 9 'etkileyici' isimle tanışmaya ne dersiniz?

BENGİ APAK

PODCAST YAYINCISI

@bengiabi

Fotoğraf: Mert Güner

“Ben Bengi. Kendi alanımda ve olduğum kadarım. Ben böyleyim!”

Bir ‘etkileyici’ olarak stiliniz, kendinizi ifade etme biçiminizde nasıl bir rol oynuyor?

Moda anlayışım kendi minvalimde çok net. Belli başlı, hem güven alanımda hem cool hissettiğim kombinlerim var. Hasbelkader benim içerisinde bulunmaktan keyif aldığım parçalar moda olacak olursa -ki bunu şalvar sevdam sayesinde kısa bir süre yaşadım- ‘bu kız modayı takip ediyor’ oluyor. Ah keşke! Fakat bir stilim var. Stil sahibi olmak ya süreklilik ya da takip gerektiriyor. Sürekliliği yakaladığımı düşünüyorum. Bu da tamamıyla rahatıma düşkünlüğümden geliyor.

Yaşam tarzınızdan ilgi alanlarınıza, stilinizden davranışlarınıza dek bir bütün halinde baktığınızda belirli bir topluluğu etkilemeyi nasıl başardığınızı düşünüyorsunuz?

En büyük dileği ‘görünmezlik pelerini’ sahibi olmak olan birine göre, etki eden kişi olmak bana uygun bir şey değil diye düşünürdüm. Kendimden çok eşim, dostum tarafından yüreklendirilen biriyim. Averaj bir insan olduğumu düşünüyorum. Kötü bir yerden değil. Bence birçok farklı ortam ve insan görmek anlamayı ve anlaşılır olmayı getirdi bana. Niyetimde etkileyici olmak yoktu. Fakat her etki ettiğimi fark ettiğimde bundan memnun oldum. Spor, yemek, kontrollü sığ muhabbet, podcast gibi şeylerin yanı sıra berbat video içerik paylaşım platformu gibi bir şeyim. Toparlayınca eğlenceli ya da ‘çoklu’ geliyor olabilirim insanlara. Her şeyin ötesinde, etki alanı kurmanın kendi inandığın, bildiğin yerden geçtiğini düşünüyorum. Bunu söylerken niyetim kişiyi sınırlar içerisine sokmak değil. Tam aksine ilgi duyduğu şey her ne ise ona odaklanıp kendi sınırlarının, olmazlarının dışına çıkarmak. Bir illüzyon gerekiyor. Ben sosyal medyada çokça kendim, biraz da değilim.

Kendi alanınızda ‘başarılı’ olmanın en yalın biçimde alametifarikası nedir?

Süreklilik. Hiç uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Ciddi disiplin eksiği olan bir insan olarak söylüyorum. Kendi başıma kaldığımda yazmak yerine saatlerce halıya, tavana bakar, içimden reklam jeneriği söylerim. Ben bunu ekip olarak çalıştığımda aşabiliyorum. Şu an için kendi dikkat dağınıklıklarımı ya da erteleyici tavrımı düzenleyecek tek şey benim için takım olmak. Sürekliliği böyle sağlıyorum.

Yaz stilinizi yansıtan favori görünümünüzün içinde nasıl birisiniz? Sizi en iyi anlatan bu fotoğrafın hikayesini merak ediyoruz…

Atletik diye addedebileceğim bir fiziğim var. Kıvrımlı, yuvarlak hatlı biri değilim. Birçok şey bence bana olmuyor ve yine birçok saçma şey de oluyor. Kalıbına güvendiğim bir eşofman ve beyaz tişörtle savaşa bile giderim. İçerisinde acayip iyi hissediyorum. Ne zaman üzerine düşünsem berbat giyinirim. Sürekli diz yapmış gri eşofmanla da gezemeyeceğim için huzuru şalvar ve crop kombininde buldum. Hem sonsuz bir rahatlık vadediyor hem de sporu boşuna yapmadığımı hatırlıyorum. Evimin yakınında, bunaldıkça doğaya kaçabildiğim bir alanda ve içerisinde ben olabildiğim kıyafetlerimle çekildiğim bu fotoğrafın beni karşıladığını düşünüyorum.

Stil ikonunuzun sizi etkileyen yönlerini, sizde uyandırdığı duyguları ve size verdiği ilhamı anlatabilir misiniz?

Moda dünyasıyla yüzeysel bir yakınlığım olduğu için bir stil ikonum yok. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki; ileride Hümeyra gibi giyinmek istiyorum. Stiliyle, tutumuyla her şeyiyle mükemmel birisi bence.

TEK BAKIŞTA

Beni en iyi anlatan üç hashtag: #olabilir #oyna #devam

Kurtarıcı parçam: Şalvar.

İmza aksesuarım: Hızma.

Çantamda mutlaka taşırım: Lipstick.

Playlist’imin demirbaşı: İbrahim Erkal-Sevme.

Kendimi bulduğum kurgu karakter: Recess Ashley Spinelli.

Benim kokum: Cennet. (Bu konuda tevazu yok)

Bakım rutinimin olmazsa olmazı: Serum.

Hayatım bir dizi olsaydı: The End of the F***ing World.