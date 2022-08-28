'Ben böyleyim': 9 'etkileyici' isimle tanışmaya ne dersiniz?

ESRA BAŞLAR

GEZGİN

@esrageziyor

“Ben Esra. Hem ev kuşuyum hem de sırt çantamı alıp haftalarca tek başıma seyahat edecek kadar özgür ruhumu seviyorum. Bu hayatta en sevdiğim şeylerin başında şaşırma hissi geliyor. Seyahat ederken dünyada ne kadar küçük bir yer kapladığıma her defasında şaşırıyor ve hayran kalıyorum. Ben böyleyim!”

Bir ‘etkileyici’ olarak stiliniz, kendinizi ifade etme biçiminizde nasıl bir rol oynuyor?

Moda konusunda kendimi minimalist ya da maksimalist olarak tanımlayamıyorum ama bilinçli olarak iki kapılı bir dolabım var. Kuralım ise onun içine sığmayacak eşyamın olmaması. Özellikle düz dokular ve uzun ömürlü kumaşlarla çoğu yerde rahat etmemi sağlayacak zamansız parçaları tercih ediyorum. Sürekli seyahat etmek, hayatımın her alanını daha basit yaşamaya teşvik ediyor.

Yaşam tarzınızdan ilgi alanlarınıza, stilinizden davranışlarınıza dek bir bütün halinde baktığınızda belirli bir topluluğu etkilemeyi nasıl başardığınızı düşünüyorsunuz?

Benim anahtar kelimelerim sade ve samimi olmak. Bir şey ilgi çeker diye değil de benim ilgimi çektiği için o şeyi yapıyor ya da o yere gidiyorum. Çünkü benim ilgimi çektiğinde beni doyuruyor ve bu doyurma hali arada ekran olsa dahi insanlara yansıyor ve onları etkileyebiliyor.

Kendi alanınızda ‘başarılı’ olmanın en yalın biçimde alametifarikası nedir?

Süreklilik, merak ve güncel kalmak. Dünyaya merakı olan insanlardanım. Bu merakımı araştırarak ve öğrendiklerimi hem kendim hem de insanlar için notlar alarak yapıyorum. Elbette paylaşmak, paylaşımı getiriyor ve güçlenen bağ, sosyal medya üzerinden bile olsa sizi daha fazlasına teşvik ve motive ediyor.

Yaz stilinizi yansıtan favori görünümünüzün içinde nasıl birisiniz? Sizi en iyi anlatan bu fotoğrafın hikayesini merak ediyoruz…

Çoğu mevsim için en favori parçam elbise. Yaz ayları için de kesinlikle keten parçalar. Elbiselerin sevdiğim yanı çabasız bir şıklık sağlaması ve tek parça olmaları. Her şeyi daha kolay ve uyumlu bir hale getiriyor. Sanırım uçuşan etekleri olan bir elbise giydiğim zaman enerjim daha da yükseliyor ve her neredeysem orayı olduğu gibi yaşayabiliyorum. Fotoğraf Roma’dan, tüm gün aynı elbiseyle gezdim ve tüm ikonik yerlerde kırmızı elbisem beni hep canlı tuttu gibi hissediyorum. Kıyafetlerin verdiği ruhu ve enerjiyi seviyorum. Ben de onları gezdirerek aslında bir bakıma şehirleri sindiriyorum üstlerine ve daha sonra giydikçe beni başka şekillerde mutlu etmeye devam ediyorlar.

Stil ikonunuzun sizi etkileyen yönlerini, sizde uyandırdığı duyguları ve size verdiği ilhamı anlatabilir misiniz?

En çok Instagram’da takip ettiğim, tanımadığım insanlardan ilham alıyorum. Düz renkli parçalarla sade, şık bir şekilde güzel kombinler yapılması beni etkiliyor. Zamansız, klas ve etkileyici duruyor. Basit olanın güzelliğini görmek, beni de daha çok buna yönlendiriyor.

TEK BAKIŞTA

Beni en iyi anlatan üç hashtag: #gezgin #meraklı #sade

Kurtarıcı parçam: Ceketler.

İmza aksesuarım: Küpe.

Çantamda mutlaka taşırım: Tiger Balm.

Playlist’imin demirbaşı: La Vie en Rose.

Kendimi bulduğum kurgu karakter: Snoopy’nin hayata bakış açısını seviyorum.

Benim kokum: Chloe Signature.

Bakım rutinimin olmazsa olmazı: Tonik.

Hayatım bir film olsaydı: Eat Pray Love tadında kıtadan kıtaya geçebilir.