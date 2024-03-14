Bengü: Erkekler estetik yaptırmasa daha iyi, pek güzel durmuyor

1 / 4
Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, çocuklarıyla birlikte eğlence merkezine gelerek keyifli zaman geçirdi.
2 / 4
Erkek sanatçıların estetik tartışmasına şarkıcı Bengü de dahil oldu. Günlerdir tartışılan erkeklerin ‘estetik’ yaptırması ile ilgili düşünceleri sorulan Bengü, "Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor" şeklinde konuştu.
3 / 4
Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı'yla ilgili "Tatili planları yapıldı mı?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Tatil planımız yok, bayramda çalışıyor olacağım" yanıtını verdi.
4 / 4