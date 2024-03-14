Bengü: Erkekler estetik yaptırmasa daha iyi, pek güzel durmuyor

Erkek sanatçıların estetik tartışmasına şarkıcı Bengü de dahil oldu. Günlerdir tartışılan erkeklerin ‘estetik’ yaptırması ile ilgili düşünceleri sorulan Bengü, "Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor" şeklinde konuştu.