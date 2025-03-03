Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı

Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş kar tatiline çıktı. Çift geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı - Resim : 1

Bensu Soral ve Hakan Baş, üç yıllık birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift tatile çıktı. 

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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı - Resim : 2

Kış aylarının keyfini çıkarmak isteyen Bensu Soral ile Hakan Baş, tatil rotası olarak Kayseri'deki Erciyes Dağı'nı tercih etti. 

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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı - Resim : 3

Ünlü oyuncu beyaz örtüyle kaplı alanda eşiyle birlikte romantik  pozlar verdi.

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Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı - Resim : 4

Çifte tatilde Hande Soral, İsmail Demirci ve oğulları Ali eşlik etti. 