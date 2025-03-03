Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Erciyes’te kar tatiline çıktı
Oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş kar tatiline çıktı. Çift geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaştı.
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Bensu Soral ve Hakan Baş, üç yıllık birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift tatile çıktı.
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Kış aylarının keyfini çıkarmak isteyen Bensu Soral ile Hakan Baş, tatil rotası olarak Kayseri'deki Erciyes Dağı'nı tercih etti.
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Ünlü oyuncu beyaz örtüyle kaplı alanda eşiyle birlikte romantik pozlar verdi.
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Çifte tatilde Hande Soral, İsmail Demirci ve oğulları Ali eşlik etti.