Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Bensu Soral, İstanbul'u 4 gün boyunca etkisi altına alan kar yağışı sonrası bahçesinde yaptığı kardan adamı takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı - Resim : 1

Oyuncu Bensu Soral, İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilip, kendini evinin bahçesine atıp keyifli anlar yaşadı.

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Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı - Resim : 2

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim gören Soral, bahçede biriken kardan yaptığı kardan adama kendi tarzını yansıttı.

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Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı - Resim : 3

Yerde kayan bir kardan adam yapan Bensu Soral, yaratıcılığını ve yeteneğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.

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Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı - Resim : 4

Soral, kardan adamı tamamladıktan sonra da yanına geçip poz vermeyi ihmal etmedi.