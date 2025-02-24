Bensu Soral'ın kardan adamına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Bensu Soral, İstanbul'u 4 gün boyunca etkisi altına alan kar yağışı sonrası bahçesinde yaptığı kardan adamı takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Bensu Soral, İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilip, kendini evinin bahçesine atıp keyifli anlar yaşadı.
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim gören Soral, bahçede biriken kardan yaptığı kardan adama kendi tarzını yansıttı.
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Yerde kayan bir kardan adam yapan Bensu Soral, yaratıcılığını ve yeteneğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gösterdi.
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Soral, kardan adamı tamamladıktan sonra da yanına geçip poz vermeyi ihmal etmedi.