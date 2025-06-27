Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde

Saat, "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" dedi.