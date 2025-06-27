Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde
Ünlü oyuncu Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte gündem oldu. Saat, yıllar önce hayat verdiği efsanevi 'Bihter' karakterinin sosyal medyada yeniden zirveye oturması hakkında yaptığı samimi yorumlarla da dikkatleri üzerine çekti.
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Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Beren Saat, son günlerde sosyal medyada gündem olan Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri 'Bihter'in ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuştu.
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Saat, "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" dedi.
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Kanal D’nin fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun final bölümü 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanmıştı.