Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde

Ünlü oyuncu Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte gündem oldu. Saat, yıllar önce hayat verdiği efsanevi 'Bihter' karakterinin sosyal medyada yeniden zirveye oturması hakkında yaptığı samimi yorumlarla da dikkatleri üzerine çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde - Resim : 1

Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

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Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde - Resim : 2

Beren Saat, son günlerde sosyal medyada gündem olan Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri 'Bihter'in ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuştu.

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Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde - Resim : 3

Saat, "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" dedi.

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Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu açıklaması: Bihter benim de kalbimde - Resim : 4

Kanal D’nin fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun final bölümü 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanmıştı.