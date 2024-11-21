Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci'

Korel yaptığı paylaşımda izleyicilere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok şey yazmak istiyorum, sonra “Yahu burası yeri değil ki ne gerek” diyorum... Diyebileceğim yegane şey, başta yazarımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte çok ahlaklı bir şekilde sahiplendik hikayemizi. Gidenlere büyük bir saygı ile, bu hayattakilerle el ele...