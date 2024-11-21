Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci'

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Annem Ankara” dün akşam seyirciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, setten yaptığı paylaşımda izleyiciye teşekkür etti.

Elele Online

Elele Online
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Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci' - Resim : 1

Tüm Türkiye’yi 90’lı yıllara götüren Kanal D'nin yeni dizisi 'Annem Ankara' dün akşam yayın hayatına başladı. 

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Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci' - Resim : 2

İlk bölümü ilgiyle takip edilen Annem Ankara'nın başrol oyuncusu Bergüzar Korel'den setten paylaşım geldi.

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Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci' - Resim : 3

Korel yaptığı paylaşımda izleyicilere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok şey yazmak istiyorum, sonra “Yahu burası yeri değil ki ne gerek” diyorum... Diyebileceğim yegane şey, başta yazarımız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte çok ahlaklı bir şekilde sahiplendik hikayemizi. Gidenlere büyük bir saygı ile, bu hayattakilerle el ele...

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Bergüzar Korel, Annem Ankara setinden paylaştı: 'Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci' - Resim : 4

Sözümüz söz kimsenin acısının üzerinde tepinerek değil, her bölüm umutla,gözümüzdeki yaşla kıkır kıkır güldüğümüz, 90’larımıza mutluluk ve özlemle sarılacağız çocukluğumuza, hatıralarımıza.. Dün bizi çok güzel karşıladınız canım seyirci. Bin teşekkür"