Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı. Siyah elbisesi ile dikkat çeken Bergüzar Korel'e beğeni ve yorum yağdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı - Resim : 1

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, şimdilerde Annem Ankara dizisi ile tekrar televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. 

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Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı - Resim : 2

8 ayda 20 kilo veren Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı.

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Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı - Resim : 3

Fuara gitmeden önce kaldığı otelin balkonunda verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı - Resim : 4

Siyah sade bir elbise tercih eden Bergüzar Korel'e takipçileri "Kraliçe", "Milyon kere maşallah", , "Bu ne güzellik?", "Şahane olmuşsun" yorumlarında bulundu. 