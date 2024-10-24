Bergüzar Korel, Cannes'ten paylaşım yaptı! Stili ve fit hali beğeni topladı
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı. Siyah elbisesi ile dikkat çeken Bergüzar Korel'e beğeni ve yorum yağdı.
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Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, şimdilerde Annem Ankara dizisi ile tekrar televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor.
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8 ayda 20 kilo veren Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı.
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Fuara gitmeden önce kaldığı otelin balkonunda verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
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Siyah sade bir elbise tercih eden Bergüzar Korel'e takipçileri "Kraliçe", "Milyon kere maşallah", , "Bu ne güzellik?", "Şahane olmuşsun" yorumlarında bulundu.