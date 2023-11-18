Bergüzar Korel çok benzetildiği Sinem Kobal ile poz verdi: Kavuşanlar

Bergüzar Korel önceki akşam bir davete katıldı. Geceye gold bir elbise ile katılan güzel oyuncu yine göz kamaştırdı. Korel davette son imajı ile çok benzetildiği Sinem Kobal ile de bir araya geldi.

Sinem Kobal ile poz verdi

İkili beraber verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kobal kareyi "Kavuşanlar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İki güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a da benzetilmişti.