Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti
Bir süre önce rol aldığı bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, imaj değiştirdi. Son halini "Geri döndüm" diye paylaşan 41 yaşındaki Bergüzar Korel'in fotoğrafına yorum yağdı.
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Bergüzar Korel, başrollerini; Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı 'Düğüm' adlı dizi için saçlarını sarıya boyatıp kısa kestirmişti.
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41 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıl sonra sarı saçlarından vazgeçme kararı aldı.
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Saçlarını kahverengiye boyatan Begüzar Korel, yeni imajını; "Çünkü ağustos 7'sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet. Geri döndüm" notuyla paylaştı.
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