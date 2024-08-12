Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti

Bir süre önce rol aldığı bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, imaj değiştirdi. Son halini "Geri döndüm" diye paylaşan 41 yaşındaki Bergüzar Korel'in fotoğrafına yorum yağdı.

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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti - Resim : 1

Bergüzar Korel, başrollerini; Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı 'Düğüm' adlı dizi için saçlarını sarıya boyatıp kısa kestirmişti. 

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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti - Resim : 2

41 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıl sonra sarı saçlarından vazgeçme kararı aldı. 

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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti - Resim : 3

Saçlarını kahverengiye boyatan Begüzar Korel, yeni imajını; "Çünkü ağustos 7'sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet. Geri döndüm" notuyla paylaştı.

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Bergüzar Korel imaj değiştirdi! Sarışınlığa veda etti - Resim : 4