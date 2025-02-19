Bergüzar Korel nasıl zayıfladığını anlattı: 1 aylık eliminasyon sonucu...
Kanal D'de ekranlarında izleyici ile buluşan Annem Ankara dizisinin oyuncusu Bergüzar Korel yeni uyguladığı diyeti Instagram hesabından paylaştı.
2009 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ailelerine katılan üçüncü çocukları Leyla ile mutluluklarını pekiştirdi. İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı.
Annem Ankara dizisi ile tekrar ekranlara dönen 42 yaşındaki Bergüzar Korel yeni uyguladığı diyeti Instagram hesabından paylaştı.
Güzel oyuncu Bergüzar Korel de bir aydır uyguladığı diyeti söyledi ve farkı gösterdi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Bugün tam bir ay oldu hayatımdan süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkaralı. Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum." dedi.
Peş peşe paylaşım yapan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı: "Her sabah yağdan zengin rengarenk bir tabak yapıyorum kendime elimden geldiğince."