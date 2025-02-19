Bergüzar Korel nasıl zayıfladığını anlattı: 1 aylık eliminasyon sonucu...

Güzel oyuncu Bergüzar Korel de bir aydır uyguladığı diyeti söyledi ve farkı gösterdi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Bugün tam bir ay oldu hayatımdan süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkaralı. Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum." dedi.