Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Ali 14 yaşına girdi: İyi ki doğdun ilk göz ağrım, bu dünyayı cennet yaptın bana
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in büyük oğlu Ali 14 yaşına bastı. Korel, çocuğunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında evlenmişti. 15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
Büyük oğlu Ali 14 yaşına basan Korel, çocuğunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
Oğluna sarıldığı kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.
Korel'in paylaşımına "Kocaman olmuş", "Çok güzelsiniz", "Hep güzel günlerini görün inşallah", "Sağlıklı uzun mutlu ömrü olsun" yorumları yapıldı.