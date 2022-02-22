Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Savaşçı dizisinde partner olan ve aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yakın zamanda nişanlandıkları haberleri ile gündeme gelmişlerdi. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz akşam görüntülendiler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

YAZA DÜĞÜN VAR

Birbirine çok yakıştırılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti,"Nikah ne zaman?" sorusuna, "Şu sıralar işlerimiz çok yoğun. Ağustos ya da eylülde nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız." yanıtını verdi.

"HANIM NE DİYORSA O!"

Gazetecilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna "Onu söylemem. Çok özel" cevabını verdi. Berk Oktay ise, "Nasıl sustum ama! Hanım ne diyorsa o. Doğru yolu bulmak gerekir" sözleriyle güldürdü.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM ATILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar gelmişti.