Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz mevsiminin son günlerini kızları Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile Maldivler'de geçiriyor. Atiksoy tatil karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 7
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı - Resim : 1

38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.

2 / 7
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı - Resim : 2

Oyuncu çift kızları Mira Milena ile ilk tatillerini Maldivler'de sürdürüyor.

3 / 7
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı - Resim : 3

Ünlü çift, yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

4 / 7
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı - Resim : 4

38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.