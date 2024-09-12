Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Maldivler tatilinden kareler paylaştı
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, yaz mevsiminin son günlerini kızları Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile Maldivler'de geçiriyor. Atiksoy tatil karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
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38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.
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Oyuncu çift kızları Mira Milena ile ilk tatillerini Maldivler'de sürdürüyor.
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Ünlü çift, yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
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38 yaşındaki oyuncu, fırsat buldukça tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşıyor.