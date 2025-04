Berkay Şahin'den Volkan Konak'a duygusal veda: "Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor"

43 yaşındaki Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyim, çok üzülüyorum. Bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken... Rabbim, sen affet, hesabına kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..."