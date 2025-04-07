Berkay Şahin'den Volkan Konak'a duygusal veda: "Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor"
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak için duygusal bir paylaşımda bulundu.
“Kuzeyin Oğlu” lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs’taki bayram konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde sahnede konser verdiği sırada hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı duygusal bir mesajla andı.
43 yaşındaki Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyim, çok üzülüyorum. Bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken... Rabbim, sen affet, hesabına kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..."
Konak’ın ölüm haberinin ardından birlikte yer aldıkları bir programdan şarkı söyledikleri anları da paylaşan Berkay, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan, acımı paylaşmaktan yana değilim. Ama benim aslan ağabeyim, can ağabeyim VOLKAN AĞABEYİM göçtü gidiyor..."