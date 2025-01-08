Berna Laçin: Ferdi Tayfur keşke servetini yeseymiş, üzülüyor insan
Ferdi Tayfur'un 5 çocuğu arasında pay edileceği konuşulan servet hakkında Berna Laçin'den bir yorum geldi.
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı sonrası geride bıraktığı servet gündem oldu.
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İddialara göre, Ferdi Tayfur’un Marmaris’te çok sayıda taşınmazı, Adana’da 50, İstanbul’da ise 6 villası ve 30 dairesi bulunuyor. Toplamda yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu öne sürülen bu servet, miras tartışmalarını da beraberinde getirdi.
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Ferdi Tayfur'un 5 çocuğu arasında pay edileceği konuşulan servet hakkında Berna Laçin'den bir yorum geldi.
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, “Ferdi Tayfur’un elbette büyük bir serveti olacak, olmasa şaşırırdım. Koskoca bir devrin Ferdi Tayfur’u, hakkıdır. Keşke güzelce harcasaymış. Arkasından kopan kavga ve gürültüye bakınca insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.