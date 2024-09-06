Berrak Tüzünataç da Boğaz'da yüzme akımına katıldı

Ünlüler arasında Boğaziçi'nde yüzme akımı başladı. Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da bu akıma uydu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Berrak Tüzünataç da Boğaz'da yüzme akımına katıldı - Resim : 1

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

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Berrak Tüzünataç da Boğaz'da yüzme akımına katıldı - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl da İstanbul'da yüzen Tüzünataç, siyah bikinisiyle yine Boğaz'ın serin sularına atlarken bir video yayınladı.

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Berrak Tüzünataç da Boğaz'da yüzme akımına katıldı - Resim : 3

Yayınladığı videoya "Yaz bitmedi arkadaşlar" yazan Tüzünataç'a takipçilerinden beğeni yağdı.

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Berrak Tüzünataç da Boğaz'da yüzme akımına katıldı - Resim : 4

Aleyna Tilki, Betül Demir, Serel Sereli ve Şebnem Dönmez de yaz aylarında Boğaziçi'nde yüzmeyi ilk kez deneyimlemişti.