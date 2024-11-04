Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç 40'ıncı yaş gününü Edis, Özge Özpirinçi'nin de aralarında olduğu arkadaş grubu ile birlikte kutladı.
1 / 11
Berrak Tüzünataç 40 yaşına girdi. Oyuncu, aralarında Edis, Oğulcan Engin, Didem Soydan, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk'ün de olduğu arkadaş grubuyla bir kutlama yaptı.
2 / 11
Tüzünataç’ın pastasında İngilizce “Her zamankinden daha olgun, daha akıllı ve daha ateşli” yazması dikkat çekti.
3 / 11
Özge Özpirinçci yakın dostunun yeni yaşını "40'ı 20 gibi gösteriyorsun bebeğim. İyi ki doğdun. Peşindeyim!" mesajıyla kutladı.
4 / 11
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını"İyi ki doğdun Berrak Tüzünataç Sayan" notuyla paylaştı.