Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç 40'ıncı yaş gününü Edis, Özge Özpirinçi'nin de aralarında olduğu arkadaş grubu ile birlikte kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi - Resim : 1

Berrak Tüzünataç 40 yaşına girdi. Oyuncu, aralarında Edis, Oğulcan Engin, Didem Soydan, Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk'ün de olduğu arkadaş grubuyla bir kutlama yaptı.

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Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi - Resim : 2

Tüzünataç’ın pastasında İngilizce “Her zamankinden daha olgun, daha akıllı ve daha ateşli” yazması dikkat çekti.

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Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi - Resim : 3

Özge Özpirinçci yakın dostunun yeni yaşını "40'ı 20 gibi gösteriyorsun bebeğim. İyi ki doğdun. Peşindeyim!" mesajıyla kutladı.

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Berrak Tüzünataç'tan 40. yaş günü partisi - Resim : 4

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını"İyi ki doğdun Berrak Tüzünataç Sayan" notuyla paylaştı. 