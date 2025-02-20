Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Hazırlıksız yakalandım

"Şöhret nedir?" sorusu hakkında konuşan Tüzünataç, "Gözlemlediğim kadarıyla iki türü var. İlk olarak hayat akışında başa gelenler, bir de çok istenmiş olanı var. İkisi de farklı şeyler getiriyor. Ben biraz başına gelen kategorisindeyim. Ne bu kadar öne çıkabileceğimi ön gördüm, dolayısıyla ben bocalayan ve şimdilerde oturtan bir tarafındayım. Şöhretin hazırlıksız yakalanan tarafındayım. Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Şu an çok barışığım bu durumla" dedi.