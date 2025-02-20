Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Hazırlıksız yakalandım
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Berrak Tüzünataç, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. "Benim şöhreti kabullenmem gerekti" diyerek itiraflarda bulunan ünlü ismin açıklamaları dikkat çekti.
Daha önce Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projelerde rol alan Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Tüzünataç, Taylan'ın sorularına yanıt verdi.
"Şöhret nedir?" sorusu hakkında konuşan Tüzünataç, "Gözlemlediğim kadarıyla iki türü var. İlk olarak hayat akışında başa gelenler, bir de çok istenmiş olanı var. İkisi de farklı şeyler getiriyor. Ben biraz başına gelen kategorisindeyim. Ne bu kadar öne çıkabileceğimi ön gördüm, dolayısıyla ben bocalayan ve şimdilerde oturtan bir tarafındayım. Şöhretin hazırlıksız yakalanan tarafındayım. Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Şu an çok barışığım bu durumla" dedi.
Zaaflar üzerine yaptığı değerlendirmelerde Tüzünataç, "Zaaf, bence kendine zararı olduğunu bile bile tekrarlamayı bırakamadığın şeyler demek" ifadelerini kullandı. Kendisinin de zaman zaman zaaflarına yenik düştüğünü belirten oyuncu, “Güvendiğim bir inadım ve disiplinim vardır ama zorlanırım. Bazen yenilebiliyorum” diyerek, insanın zaaflarıyla yüzleşmenin zorluklarını vurguladı.