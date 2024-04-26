Beşinci kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den eşine romantik kutlama
"Yaprak Dökümü" dizisiyle ünlenen Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp, Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. 5. kez baba olacağı öğrenilen Karel, sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.
Kanal D ekanında 2005-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve ABD'ye taşınmıştı.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.
Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.
Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim. Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimetisin, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!