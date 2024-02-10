Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması! Neden bu sezon başlamadı?

Birkaç ay önce Beyaz Show'un ekranlara döneceğini açıklayan Beyazıt Öztürk, herkesin merakla beklediği programla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması! Neden bu sezon başlamadı? - Resim : 1

Son bölümü 2018 yılında yayınlanan Beyaz Show'un yeni bölümlerinin, Acun Ilıcalı'nın televizyon kanalı TV8 ekranlarında yayınlanacağı açıklanmıştı.

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Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması! Neden bu sezon başlamadı? - Resim : 2

Ancak uzun süredir 'Beyaz Show' hakkında bir gelişme yaşanmazken, Acun Ilıcalı da konuyla ilgili konuşmuş ve yeni sezonu işaret etmişti.

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Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması! Neden bu sezon başlamadı? - Resim : 3

"DAHA GÜZELİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'e konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

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Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması! Neden bu sezon başlamadı? - Resim : 4

Ünlü isim, "Devamlı başladı, başlayacak diye haberler çıkıyor. Bunların bir kısmı doğru. Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" dedi.