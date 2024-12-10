Beyoncé'nin 12 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin gala stili çok konuşuluyor

Beyoncé ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy, Kral Simba ve Kraliçe Nala'nın kızı Kiara'yı canlandırıyor. Dün gece yapılan görkemli galaya filmde yer alan 12 yaşındaki kızları Blue Ivy’le birlikte katılan ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z ailece basına poz verdiler.

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