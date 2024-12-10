Beyoncé'nin 12 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin gala stili çok konuşuluyor
Beyoncé ve Jay-Z'nin kızları Blue Ivy Carter, seslendirme kadrosuna katıldığı Mufasa: Aslan Kral filminin gala gecesinde ailesiyle birlikte poz verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé'nin 12 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin sesi, pazartesi günü vizyona giren "Mufasa: Aslan Kral" filminin yeni fragmanında duyuldu. Yeni filmin sesleri arasında Carter ailesinin bir üyesi daha yer alacak.
Fotoğraf: Getty
Beyoncé ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy, Kral Simba ve Kraliçe Nala'nın kızı Kiara'yı canlandırıyor. Dün gece yapılan görkemli galaya filmde yer alan 12 yaşındaki kızları Blue Ivy’le birlikte katılan ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z ailece basına poz verdiler.
Fotoğraf: Getty
Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Blue Ivy kırmızı halıda boy gösterdi. Disney filminde Kiara karakterine ses veren Blue Ivy, dalgalı saçlarıyla altın rengi bir elbise giydi. Ancak çiftin 12 yaşındaki kızlarını bu şekilde giydirmeleri tepki aldı.
Fotoğraf: Getty
Fotoğraf: Getty