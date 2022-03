Billie Eilish ve Finneas, “No Time To Die” ile En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazandı

20 yaşındaki pop yıldızı ve erkek kardeşi Finneas, James Bond'un filmi için 'No Time To Die' şarkısı ile 94. Akademi Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazandı. Oscar gecesinde Billie Eilish, James Bond filmi için şarkı yazmanın kendisi ve erkek kardeşi Finneas için uzun zamandır bir rüya olduğunu açıkladı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 94’üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theater’da sahiplerini buldu. 007 James Bond film müziği olarak ikili tarafından bestelenen “No Time To Die” En İyi Orijinal Şarkı ödülünü alarak Billie Eilish’e 21. yüzyılda doğan ve Oscar kazanan ilk sanatçı olma ünvanını da elde etti.

Bir Bond şarkısı besteleme şansını elde ettikleri ve bu anlamlı ödülü kazandıkları için ne kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten iki kardeş; Hans Zimmer, Stephen Lipson ve Johnny Marr’a teşekkürlerini sundu.

