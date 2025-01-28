Binbir Gece dizisinin Kaan'ıydı... Efe Çınar'ın son hali görenleri şaşırttı
2006-2009 arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Binbir Gece dizisinde Şehrazat'ın oğlu Kaan karakterine Efe Çınar hayat veriyordu. Şimdi 23 yaşında olan Efe Çınar'ın son hali görenleri şaşırttı...
TMC Film'in yapımcısı olduğu Binbir Gece, 2006-2009 arasında Kanal D'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. 3 sezondan oluşan dizi, 12 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan 90. bölümü ile final yaparak sona erdi.
Başrollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in paylaştığı dizide çocuk oyuncu Efe Çınar da oyunculuğu ve sevimliliği ile o dönem dikkat çekmişti.
Dizide Şehrazat, ataerkil bir ailenin oğluyla evlenmiş, fakat aile bu evliliğe şiddetle karşı çıkmış ve oğullarını evlatlıktan reddetmişti. Eşini, oğlu henüz bir yaşındayken trafik kazasında kaybeden Şehrazat, kısa süre sonra oğlunun lösemi olmasıyla bir kez daha sarsılmıştı.
Son çare olarak henüz üç ay önce işe başladığı ve deneme süresinin dolmadığı BinYapı Holding'in patronu Onur Aksal'dan borç istemişti. Onur da onunla bir gece geçirmesini istemişti ve bu her şeyin başlangıcı olmuştu.