Bingöl'de göreve başlaması beklenen Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Amerika'da ortaya çıktı

Ancak bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan ve ulaşılamayan İdil Bilgen, günler sonra ortaya çıktı.

AMERİKA'YA GİTMİŞ

İdil Bilgen'in daha sonra 29 Eylül - 2 Ekim arasında Washington D.C'de düzenlenen Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katılmak üzere ABD'ye gittiği, sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Bilgen, toplantıya katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.