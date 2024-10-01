Bingöl'de göreve başlaması beklenen Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Amerika'da ortaya çıktı
Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı olan İdil Bilgen, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Bingöl'e tayini çıkmıştı. Ancak Bilgen'e uzun süredir ulaşılamıyordu. Ünlü isim ortaya çıktı.
İdil Bilgen, 11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanmıştı.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in yarışmadan bir hafta önce, Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı. Ancak İdil Bilgen, 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'deki görevine başlamadı.
Türkiye Güzeli'nin 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde görevine başlaması gerekiyordu. İdil Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayabilecek.
İdil Bilgen, Yayladere'yi tayinini kabul etmezse bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında yer alacak.
Ancak bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan ve ulaşılamayan İdil Bilgen, günler sonra ortaya çıktı.
AMERİKA'YA GİTMİŞ
İdil Bilgen'in daha sonra 29 Eylül - 2 Ekim arasında Washington D.C'de düzenlenen Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katılmak üzere ABD'ye gittiği, sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Bilgen, toplantıya katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.