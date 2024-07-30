Bir ay önce evlenmişlerdi! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan yeni kare
Oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz ay modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile Çeşme'de nikâh masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk arkadaşlarının düğününe katıldı.
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Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk, geçen ay dünyaevine girmişti. Birçok ünlü ismin katıldığı törende; Zeynep Mayruk, Oscar De La Renta imzalı bir gelinlik tercih ederken, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giydi.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tolga Sarıtaş, düğünden kareleri takipçileriyle de paylaşmıştı.
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Çift düğünün ardından Çeşme'de balayına çıktı. Hem balayı hem arkadaşları ile tatil yapan çift balayından döner dönmez soluğu arkadaşlarının düğününde aldı.
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Mayruk siyah bir elbise giyerken Sarıtaş takım elbise giydi.
Tolga Sarıtaş eşi ile düğünde çekildiği kareyi sosyal medyadan paylaştı.