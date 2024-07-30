Bir ay önce evlenmişlerdi! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan yeni kare

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk, geçen ay dünyaevine girmişti. Birçok ünlü ismin katıldığı törende; Zeynep Mayruk, Oscar De La Renta imzalı bir gelinlik tercih ederken, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giydi.