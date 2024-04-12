Bir dönem Türkiye'nin en ünlü mankenlerden biriydi... İşte İsmet Özhan’ın son hali
Bir dönem podyumların aranan mankeni ve dizi ve sinema oyuncusu İsmet Özhan, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyrdu. Ünlü isim yıllar sonra Türker İnanoğlu'nun cenazesinde ortaya çıktı.
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İsmet Özhan bir dönemin en dikkat çekici, en konuşulan ve en ünlü mankenlerinden birisiydi. Hem yakışıklılığı hem de kibarlığıyla herkesin gözdesiydi.
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Özhan, ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy'la boşanmasının ardından uzun bir süre ortadan kayboldu.
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Snobmagazin'in haberine göre, bir hayli değişen ve uzattığı saçlarıyla görenlerin tanımakta zorlandığı Özhan, cenazeye Engin Koç ile katıldı.
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Türker İnanoğu için konuşan Özhan, "Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi'ydi 1986 senesinde... Sinemanın babasıydı. Herkese dokunmuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.