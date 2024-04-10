Anasayfa Magazin Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı
Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu büyüdü. Ata Berk Mutlu, şimdilerde 18 yaşında. Mutlu'yu yıllar sonra ilk kez görenler şaşırdı...
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2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı olarak tanıdığımız Ata Berk Mutlu'yu hepiniz hatırlarsınız.
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Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel karakterinin oğlu, Sinan Karayel karakterini canlandırıyordu. Ata Berk Mutlu, başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin beğenisini topluyordu.
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Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel'deki performansıyla Altın Kelebek ödülü bile almıştı.
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Ekranda olmadığı dönem eğitimine odaklanan ve 18 yaşına gelen Ata Berk Mutlu'yu en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisinde gördük.