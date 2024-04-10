Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu büyüdü. Ata Berk Mutlu, şimdilerde 18 yaşında. Mutlu'yu yıllar sonra ilk kez görenler şaşırdı...

1 / 10
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 1

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı olarak tanıdığımız Ata Berk Mutlu'yu hepiniz hatırlarsınız.  

2 / 10
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 2

Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel karakterinin oğlu, Sinan Karayel karakterini canlandırıyordu. Ata Berk Mutlu, başarılı oyunculuğu ile birçok diziseverin beğenisini topluyordu.

3 / 10
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 3

Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel'deki performansıyla Altın Kelebek ödülü bile almıştı. 

4 / 10
Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son hali şaşırttı - Resim : 4

Ekranda olmadığı dönem eğitimine odaklanan ve 18 yaşına gelen Ata Berk Mutlu'yu en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisinde gördük.