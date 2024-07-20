Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor

Bir dönem ekrana damgasını vuran dizilerin yıldızı İlknur Bozkurt, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor - Resim : 1

90'lı yıllarda birçok film ve dizide oynayan İlknur Bozkurt, yıllar sonra Haftasonu Dergisi'nden gazeteci Mezin Dedeyi’ye konuştu.

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Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor - Resim : 2

İşte Mezin Dedeyi'nin İlknur Bozkurt hakkında kaleme aldığı o yazı:

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Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor - Resim : 3

'SİSTEM BENİ SATIN ALAMADI'

Ufak dünyasında mutlu olduğunu, şöhretin kendisine hiçbir şey kazandırmadığını söyleyen Bozkurt, “Sistem beni satın alamadı. Halkı hiçbir zaman kandırmadım.'' dedi.

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Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor - Resim : 4

'10 BİN 600 TL EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORUM'

''Metrobüse biniyor, tanınmamak için elimden geleni yapıyorum. 10 bin 600 TL emekli maaşıyla geçiniyorum” diyor.