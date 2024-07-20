Bir dönemin yıldızıydı şimdi mücadele veriyor: 10 bin 600 TL ile geçiniyor

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90'lı yıllarda birçok film ve dizide oynayan İlknur Bozkurt, yıllar sonra Haftasonu Dergisi'nden gazeteci Mezin Dedeyi’ye konuştu.
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İşte Mezin Dedeyi'nin İlknur Bozkurt hakkında kaleme aldığı o yazı:
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'SİSTEM BENİ SATIN ALAMADI'
Ufak dünyasında mutlu olduğunu, şöhretin kendisine hiçbir şey kazandırmadığını söyleyen Bozkurt, “Sistem beni satın alamadı. Halkı hiçbir zaman kandırmadım.'' dedi.
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'10 BİN 600 TL EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORUM'
''Metrobüse biniyor, tanınmamak için elimden geleni yapıyorum. 10 bin 600 TL emekli maaşıyla geçiniyorum” diyor.