Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yüsra Geyik’in canlandırdığı Ceylan karakteri, trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Yazgı Coşkun ve Burak Deniz partnerliğindeki ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Bir Gece Masalı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
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Geyik'in canlandırdığı Ceylan karakteri, son bölümde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Aralık ayında, Yüsra Geyik'in partneri Eren Vurdem'i ve dizinin resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakması, izleyicilerde ayrılık sinyalleri uyandırmıştı.
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Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı "Bye" paylaşımıyla da ayrılığını doğruladı.