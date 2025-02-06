Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yüsra Geyik’in canlandırdığı Ceylan karakteri, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Elele Online

Elele Online
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Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti - Resim : 1

Yazgı Coşkun ve Burak Deniz partnerliğindeki ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Bir Gece Masalı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 

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Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti - Resim : 2

Geyik'in canlandırdığı Ceylan karakteri, son bölümde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti - Resim : 3

Aralık ayında, Yüsra Geyik'in partneri Eren Vurdem'i ve dizinin resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakması, izleyicilerde ayrılık sinyalleri uyandırmıştı.

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Bir Gece Masalı'nda şaşırtan ayrılık! Diziye veda etti - Resim : 4

Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı "Bye" paylaşımıyla da ayrılığını doğruladı.