Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi! Doğum günü pozları beğeni topladı

Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi. Coşkun'un bordo kıyafeti ile verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı. Paylaşımı bir saat içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi! Doğum günü pozları beğeni topladı - Resim : 1

Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde canlandırdığı Canfeza karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. 

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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi! Doğum günü pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu 20 yaşına girdi. Instagram'dan peş peşe doğum günü fotoğraflarını paylaşan genç oyuncu, "Hadi gidelim" notunu düştü.

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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi! Doğum günü pozları beğeni topladı - Resim : 3

20 yaşına girdi. Coşkun'un bordo kıyafeti ile verdiği pozlar sosyal medyada beğeni topladı. Paylaşımı bir saat içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, 20 yaşına girdi! Doğum günü pozları beğeni topladı - Resim : 4

Genç oyuncuya takipçilerinden birçok 'iyi ki doğdun' mesajı geldi.