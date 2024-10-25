Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Cannes pozları
"Bir Gece Masalı" isimli dizide başrolleri paylaşan Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun, Mipcom Cannes Fuarına katıldı. Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun Cannes pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 10
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes'de MIPCOM Uluslararası Fuarı'na katıldı.
2 / 10
Bütün gün Cannes sokaklarını gezen ünlü oyuncular, akşam üstü gerçekleşen davette birlikte poz verdi. İkiliye yabancı hayranları sevgi gösterilerinde bulundu.
3 / 10
Daha önce Kardeşlerim dizisinde de izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun, Cannes pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 10
Genç oyuncunun karelerine "Çok güzelsin", "Adı gibi su" , "Siz tartışmasız en iyisisiniz", "Bu güzellik güneşi bile kıskandırır" yorumları yağdı.