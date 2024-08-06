Anasayfa Magazin Bir şans daha vermişlerdi! Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum
Bir şans daha vermişlerdi! Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a aşk dolu yorum
Kısa bir süre önce ilişkilerine bir şans daha veren Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sosyal medya üzerinden aşkını ilan etti.
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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmazikilisinin aşkları partner oldukları Baht Oyunu dizisinin setinde önce arkadaş olmalarıyla başlamış; ardından alevlenen duygular, ikilinin arkadaşlığını aşka çevirmişti.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sürpriz bir şekilde ayrılmış ve hayranlarını şaşırtmıştı.
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Ünlü çiftten bir buçuk yıllık ayrılık sonrası güzel haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çiftten Baysel, sosyal medya üzerinden aşkını ilan etti.
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4 Ağustos'ta 26 yaşına basan Aytaç Şaşmaz, X hesabı üzerinden hayranlarına teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Doğum günümü kutlayan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.