Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik iddialarına yanıt verdi.

Elele Online

Elele Online
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Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi - Resim : 1

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'ın yakın zamanda evleneceği iddia edilmişti. 

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Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi - Resim : 2

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir etkinliğe katılan Hakan Kurtaş, "Birce Akalay’a evlilik teklif ettiğiniz, ekim ayında nikah masasına oturacağınız doğru mu?” sorusuna yanıt verdi. 

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Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi - Resim : 3

Ünlü oyuncu "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular" dedi. 

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Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi - Resim : 4

Kurtaş, sözlerine "O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" diye devam etti. 