Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik sorularına yanıt verdi
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, evlilik iddialarına yanıt verdi.
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Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'ın yakın zamanda evleneceği iddia edilmişti.
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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir etkinliğe katılan Hakan Kurtaş, "Birce Akalay’a evlilik teklif ettiğiniz, ekim ayında nikah masasına oturacağınız doğru mu?” sorusuna yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular" dedi.
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Kurtaş, sözlerine "O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" diye devam etti.