Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam'a gitti! Çiftin aşk pozları beğeni topladı
Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile Amsterdama gitti. Ünlü oyuncu tatilden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.
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Güzel oyuncu Birce Akalay, uzun süredir gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile beraber.
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil yapmak için Amsterdam'a gitti.
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Amsterdam sokaklarında bisiklet sürüp, kitapçıları gezen, ağaçların arasında yürüyüş yapan Akalay, sevgilisiyle olduğu fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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Birce Akalay, o anlara "Gülümsemek için küçük bir neden bulmak üzere dinginliğe kısa bir kaçış" ifadelerini not düştü.