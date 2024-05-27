Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş, Monaco'ya gitti! İşte çiftin romantik Monaco pozları

'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Monaco'ya gitti. Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'ın romantik pozları beğeni topladı.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş, Monaco'ya gitti! İşte çiftin romantik Monaco pozları - Resim : 1

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' filmi ile beğeni toplayan Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay ve arkadaşları Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Monaco'ya gitti.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş, Monaco'ya gitti! İşte çiftin romantik Monaco pozları - Resim : 2

Birkaç gündür Monako'da olan ve hem gezen hem de yarışın tadını çıkaran dörtlü, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. 

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş, Monaco'ya gitti! İşte çiftin romantik Monaco pozları - Resim : 3

Son günlerin gözde çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkından da yeni pozlar geldi.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş, Monaco'ya gitti! İşte çiftin romantik Monaco pozları - Resim : 4

Akalay ve Kurtaş sosyal medya hesabından aşk pozlarını ardı ardına paylaştı. İşte Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozları...