Anasayfa Magazin Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin”
Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin”
Oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile tatile çıktı. Çift tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
1 / 9
Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
2 / 9
Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sevgilisiyle tatile çıktı.
3 / 9
Ünlü çift, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
4 / 9
Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kurtaş paylaşımına “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notunu düştü.