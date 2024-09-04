Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin”

Oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile tatile çıktı. Çift tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” - Resim : 1

Son olarak Mezarlık dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” - Resim : 2

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sevgilisiyle tatile çıktı. 

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” - Resim : 3

Ünlü çift, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan yeni tatil pozları: “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” - Resim : 4

Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi ile izleyici karşısına çıkan Kurtaş paylaşımına “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notunu düştü.