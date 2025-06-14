Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı
Oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın ilişkileri devam ediyor. Kurtaş, sevgilisi Akalay ile birlikte çekilen fotoğrafları 'Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin' notuyla sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Son yılların dikkat çeken oyuncularından biri olan Birce Akalay, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Birce Akalay bir süredir beraber olduğu sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikte tatil sezonunu açtı.
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Tatil için deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımlarına “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notunu ekleyen ünlü oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.