Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı

Oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın ilişkileri devam ediyor. Kurtaş, sevgilisi Akalay ile birlikte çekilen fotoğrafları 'Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin' notuyla sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı - Resim : 1

Son yılların dikkat çeken oyuncularından biri olan Birce Akalay, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı - Resim : 2

Birce Akalay bir süredir beraber olduğu sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikte tatil sezonunu açtı. 

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı - Resim : 3

Tatil için deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

 

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı - Resim : 4

Paylaşımlarına “Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin” notunu ekleyen ünlü oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.