Birce Akalay'dan Şahmaran yorumu

Son dönemde 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileriyle gündeme gelen oyuncu Birce Akalay, son olarak Netflix Türkiye'nin yeni dizisi 'Şahmaran'ı izlediğini söyledi. Akalay, Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz’in rol aldığı diziye yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"Beğeni insanları bağlayan bir şey ve çok göreceli"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Etiler’deki bir AVM’de alışveriş yaparken görüntülenen Akalay, "En son Şahmaran’ı izledim. Çok da beğendim. Yorumlarını yaptım. Beğeni insanları bağlayan bir şey ve çok göreceli… Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor" dedi.

Akalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben her zaman çok ağır eleştiriye karşıyım. Çünkü orada bir emek var, bir hikâye var. O hikâyenin içinde kaybolabiliyorsanız, kayboluyorsunuz. Ben oyuncu olduğum için içinde kaybolmayı tercih ediyorum. 'Şahmaran' çok iyi bildiğim bir hikâye… Mardin’e gidip geldiğim için etkisinde kaldım. Çok da sevdim. İnsanların yorumları insanları bağlıyor tabii ki…"