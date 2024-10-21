Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la yeni kare
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini galasına sevgilisiyle katıldı. Gala öncesi çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalay, sevgilisiyle pozuna da yer vermeyi ihmal etmedi.
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'Yer Gök Aşk', 'Asi', 'Kuş Uçuşu', 'Siyah Beyaz Aşk' , 'Mezarlık' gibi projelerde boy gösteren Birce Akalay bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor.
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Oyuncu çift fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Ünlü çift son dönemde birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmişti.
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Oyuncu Birce Akalay son olarak rol aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini galasına sevgilisi Hakan Kurtaş ile katıldı.