Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne oyuncu Birce Akalay da katıldı. Akalay'ın derin göğüs ve sırt dekolteli kıyafeti dikkat çekti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı - Resim : 1

Birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarının katıldığı 78. Cannes Film Festivali'nde oyuncu Birce Akalay da yer aldı.

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Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı - Resim : 2

Ünlüler geçidinin yaşandığı kırmızı halıda, Birce Akalay da  bir marka aracılığıyla boy gösterdi.

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Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı - Resim : 3

Birce Akalay, kırmızı halı için beyaz renkli derin sırt ve göğüs dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.

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Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun kısa bir süre önce kestirdiği saçları ve derin dekolteli kıyafeti beğeni topladı.