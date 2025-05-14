Birce Akalay'ın Cannes tarzı beğeni topladı
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne oyuncu Birce Akalay da katıldı. Akalay'ın derin göğüs ve sırt dekolteli kıyafeti dikkat çekti.
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Birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarının katıldığı 78. Cannes Film Festivali'nde oyuncu Birce Akalay da yer aldı.
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Ünlüler geçidinin yaşandığı kırmızı halıda, Birce Akalay da bir marka aracılığıyla boy gösterdi.
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Birce Akalay, kırmızı halı için beyaz renkli derin sırt ve göğüs dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.
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Ünlü oyuncunun kısa bir süre önce kestirdiği saçları ve derin dekolteli kıyafeti beğeni topladı.