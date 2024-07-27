Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak yıldönümlerine özel kareler paylaştı
Son olarak "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak yıldönümlerinde aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı olarak hafızalara kazınan Birkan Sokullu en son "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde izleyici ile buluşmuştu. Sokullu, uzun yıllardır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.
Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan Sokullu-Gürkaynak çifti yıldönümünü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı.
Çiftin fotoğraflarına "Çok iyi ve doğal bir çift", "Edayla çok mutlu olun çok yakıştınız birbirinize", "Harikasınız", "Şahanesiniz", "Aşkınız sonsuz olsun" gibi birçok yorum geldi.
Sokullu, geçtiğimiz sene ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti... Eda ile çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz."