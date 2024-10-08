Blok3 konserlerini iptal etti: “Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum”

11 Ekim ve 13 Ekim'deki konserlerini iptal ettiğini duyuran Blog3, "Benim kız kardeşim yok, maalesef daha doğarken onu kaybettik. Bu yüzden kız yeğenlerime fazla düşkünümdür. Bu konular ile alakalı elimden ne gelir bilmiyorum ama eğer ufacık da olsa bir şeyler varsa, gücümün yettiği yere kadar ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, yapacağım” dedi.