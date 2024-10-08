Blok3 konserlerini iptal etti: “Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum”
Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle konserlerini iptal eden şarkıcı Blok3, “Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştıramıyorum" dedi.
İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledilmesinin ardından tepkiler giderek büyüyor. Birçok ünlü olaya tepki gösterirken, Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın tepkisi de gündem oldu.
Başarılı rapçi, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı oldukça duygusal ve içten paylaşımla biletleri tükenen iki konserini iptal ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından hayranlarını bilgilendiren Blok3, “Bir kadına şarkı yazarak başlayan kariyerimde ülkemde bu tür sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu" dedi.
11 Ekim ve 13 Ekim'deki konserlerini iptal ettiğini duyuran Blog3, "Benim kız kardeşim yok, maalesef daha doğarken onu kaybettik. Bu yüzden kız yeğenlerime fazla düşkünümdür. Bu konular ile alakalı elimden ne gelir bilmiyorum ama eğer ufacık da olsa bir şeyler varsa, gücümün yettiği yere kadar ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım, yapacağım” dedi.