Bodrum'da beach giriş ücretleri 2024: Dudak uçuklattı

Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda özellikle beach ve otel fiyatları öyle bir seviyeye ulaştı ki, tatil yapmak lüks haline geldi.

Gerçek Gündem'in haberine göre 2024 Bodrum'daki bazı beach fiyatları şu şekilde: