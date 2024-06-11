Bodrum'da beach giriş ücretleri 2024: Dudak uçuklattı
9 günlük bayram tatili dönemine sayılı günler kaldı. Tatilde Muğla’nın turizm ilçelerinden Bodrum’da beachleri tercih etmek isteyenler araştırmalara başladı ve fiyatları duyan şaşırdı. İşte 2024 Bodrum beach giriş fiyatları!
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Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda özellikle beach ve otel fiyatları öyle bir seviyeye ulaştı ki, tatil yapmak lüks haline geldi.
Gerçek Gündem'in haberine göre 2024 Bodrum'daki bazı beach fiyatları şu şekilde:
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Edition Otel: 130 Euro giriş (4530,60 TL),
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Scorpions Beach: 60 Euro giriş, 90 Euro minimum harcama ( 2091,04 - 3136,57 TL),
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Mandarin Oriental: 130 Euro giriş (4530,60 TL)