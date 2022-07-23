Bodrum'da sezonu açan Bade İşcil'den tatil pozu

Yaklaşık 11 yıl önce sona eren unutulmaz dizi Ezel'de Şebnem rolü ile akıllara kazınan ve en son Aşk 101 isimli diziyle ekranlarda olan oyuncu Bade İşçil şimdilerde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Bade İşçil, önceki gün her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Bol bol yüzüp denizin tadını çıkaran İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el salladı.

Kayalıkların üzerinde verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan 38 yaşındaki ödüllü oyuncu düzgün fiziğiyle takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bade İşcil (@badenzi)'in paylaştığı bir gönderi

"ESKİ EŞİMLE ARKADAŞIZ"

Geçtiğimiz yaz eski eşi Malkoç Sualp ile tatile çıkan Bade İşçil, "Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. Artık iyi de bir arkadaşız. 'Maşallah' diyelim." ifadelerini kullanmıştı.